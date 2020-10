DLA Piper con Naturalia Tantum nell'acquisizione di Di-Va

DLA Piper ha assistito Naturalia Tantum S.p.A., holding controllata da Assietta Private Equity SGR Spa, nell'acquisizione del 100% del capitale sociale di Di-Va S.r.l., società attiva nel settore del commercio di strumenti sanitari e di prodotti di cosmesi naturale, e di un ramo di azienda della società Planet Pharma S.r.l., nonché nella correlata operazione di finanziamento.

DLA Piper ha agito con un team coordinato dal partner Luca Magrini (nella foto) e composto dall'avvocato Giulio Piperno e da Cristina Ricci per gli aspetti relativi all'acquisizione, nonché dal partner Giuseppe Mele e dall'avvocato Ivano Antonio Sproviero, coadiuvati da Filippo Schiera, per gli aspetti relativi al finanziamento.

Il finanziamento, destinato al pagamento di parte del prezzo relativo all'acquisizione, è stato erogato da Sparkasse – Cassa di Risparmio di Bolzano, assistita nell'operazione dallo studio legale RCCD, con un team coordinato dal partner Morena Bontorin e composto dai trainee Giulia Zanzottera e Giuseppe Murano.

L'acquisizione si inserisce nel progetto di aggregazione di aziende attive nella cosmesi e prodotti naturali che ha in Naturalia Tantum S.p.A. la holding di controllo, volto a creare un polo di riferimento nel panorama italiano dei prodotti naturali per la persona.