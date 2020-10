HHLA INVESTE NEL PORTO ADRIATICO DI TRIESTE

HHLA (HAMBURGER HAFEN UND LOGISTIK AG), per il tramite della sua control-lata HHLA International GmbH, conclude un accordo per entrare nel capitale di PLT (Piattaforma Logistica Trieste) e diventarne il primo azionista. L'accordo sottoscritto con HHLA garantisce alla nuova piattaforma logistica la presenza di un investitore capace d'apportare la finanza necessaria allo sviluppo dell'infrastruttura ed in grado di convogliare a Trieste le grandi opportunità di scambio esistenti tra i Paesi asiatici e le aree del Centro ed Est Europa. L'obiettivo strategico è quello dell'integrazione delle reti logistiche e portuali del nord e sud Europa con la crea-zione di un gruppo europeo in grado di sviluppare a Trieste un terminal a servizio del sistema sea-rail dei paesi dell'Europa centro orientale.



HHLA International GmbH è stata assistita da Rödl&Partner.



Il team è stato guidato dal Managing Partner avv. Stefan Brandes, che si è occu-pato degli aspetti di diritto societario, coadiuvato dal Senior Associate avv. Seba-stiano Iacono. Gli aspetti di diritto amministrativo sono stati seguiti dall'Associate Partner avv. Tiziana Fiorella, coadiuvata dalla Senior Associate avv. Chiara Mic-colis.