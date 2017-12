Il Tar Lazio, ordinanza n. 6931 di oggi, ha respinto l'istanza cautelare presentata da: Nuovo Sistina; Officine Culturali; I Magi; Solemio; Quirino; società cooperativa Attori & Tecnici, contro il Ministero dell'Economia e quello dei Beni culturali per l'annullamento, previa sospensione dell'efficacia, del Dm Economia che il 14 settembre scorso ha previsto per il 2017 e per il 2018 un “Contributo al Teatro Eliseo per le spese ordinarie e straordinarie in occasione del centenario” pari a 4 milioni di euro l'anno. Il Tribunale, infatti, ha rilevato che ad un primo sommario esame sussistono «seri dubbi» sull'ammissibilità del ricorso, in quanto l'atto contestato «appare privo di portata lesiva, poiché consistente nel mero adempimento contabile attinente alla costituzione del capitolo di bilancio per l'appostamento delle somme destinate all'erogazione del contributo contestato dalla ricorrente».