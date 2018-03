AEEGSI

Autorità idrica, contributo ridotto per Provincia Autonoma Trento

Consiglio di Stato - Sentenza 1° marzo 2018 n. 1266

Spetta alla Provincia autonoma di Trento (Pat) la competenza sul servizio idrico, come riconosciuto dalla Consulta con la sentenza 137/2014. L'Autorità per l'energia elettrica, il gas e il sistema idrico (AEEGSI) non può dunque imporre ai gestori un contributo di funzionamento secondo gli ordinari criteri. Saranno invece la Pat e Aeegsi «attraverso un confronto in spirito di reciproca leale collaborazione, a stabilire la minor quota di contributo che spetta all'Autorità in rapporto alla minor quota ...

