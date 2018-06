“La corruzione è un fenomeno endemico e diffuso, ed è difficile avere in tasca la ricetta per contrastarla. Una soluzione è quella di mettere in campo strumenti integrati. Manca infatti un approccio integrato e un adeguato coinvolgimento della società civile”. Così il presidente dell'Unione nazionale avvocati Amministrativisti, Umberto Fantigrossi, intervenendo al convegno dell'Unione nazionale avvocati Enti Pubblici sulla corruzione, in corso a Milano a Palazzo Reale. “Per eliminare la discrezionalità dobbiamo aumentare le regole”, ha sottolineato Fantigrossi nell'intervento dedicato alle strategie anticorruzione e discrezionalità amministrativa. “Ma l'eccesso di regole ci mette in difficoltà”, ha aggiunto Fantigrossi rilevando come l'indirizzo comunitario vada nella direzione di ridurre lo stock di discipline e norme. E l'eccesso di regole implica una serie di passaggi formali: spesso la corruzione diventa uno strumento per sfuggire a questo groviglio burocratico”. Di fronte a questa “semplificazione complicata - ha concluso il presidente di Unaa - occorre accettare di regolare meno. La giustizia amministrativa, che deve essere sempre più accessibile, è uno dei presidi a disposizione degli onesti. Occorre infine puntare alla trasparenza, sia per le imprese che per i cittadini”.