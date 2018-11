tutela risparmio

Diamanti: Tar, ok sanzioni Antitrust da 12,3mln a banche e intermediari

Tar Lazio - Sentenze 14 novembre n. 10965-10969

Il Tar Lazio, con 5 sentenze depositate oggi (10965-10969), ha confermato 12,3 mln di sanzioni irrogate nell'ottobre 2017 dall'Autorità garante della concorrenza e del mercato a banche e intermediari per due pratiche commerciali scorrette. Nel mirino dell'Antitrust erano finite la «prospettazione omissiva e ingannevole» ai consumatori di alcune caratteristiche «dell'investimento in diamanti», nonché l'«aggravamento delle condizioni per il diritto di recesso». Respinti dunque i ricorsi di Diamond ...

Attenzione! Il contenuto è riservato agli abbonati di Guida Al Diritto o Banca Dati Diritto24 .

Se sei già abbonato effettua l'accesso. Recupera password Attiva il Servizio Sei abbonato ma non hai ancora attivato il servizio? Attivazione Come Abbonarsi Guida Al Diritto il più prestigioso settimanale di documentazione giuridica. Banca Dati Diritto24 la nuova banca dati di Diritto24