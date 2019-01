bollonet e pagobancomat

Aci, Cds annulla sanzioni Antitrust per credit card surcharge

Consiglio di Stato - Sentenza n. 78 del 3 gennaio 2019

Il Consiglio di Stato, sentenza n. 78 del 3 gennaio 2019, accogliendo il ricorso dell'Automobile Club d'Italia (ACI) e di ACI Informatica (AI), ha annullato il provvedimento con cui nel dicembre 2016 l'Autorità garante della concorrenza aveva irrogato ai due enti pubblici una sanzione di 3 milioni di euro per violazione del Codice de consumo (artt. 20, co. 2, 23, co. 1, lett. l), e 62). In particolare, per avere addebitato agli utenti spese ulteriori - “credit card surcharge” - in caso di pagamento ...

Attenzione! Il contenuto è riservato agli abbonati di Guida Al Diritto o Banca Dati Diritto24 .

Se sei già abbonato effettua l'accesso. Recupera password Attiva il Servizio Sei abbonato ma non hai ancora attivato il servizio? Attivazione Come Abbonarsi Guida Al Diritto il più prestigioso settimanale di documentazione giuridica. Banca Dati Diritto24 la nuova banca dati di Diritto24