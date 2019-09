Il Plenum del Consiglio di Presidenza della Giustizia Amministrativa (CPGA), nella seduta di questo pomeriggio ha nominato all'unanimità il laico Michele Papa quale Vicepresidente dell'organo di governo autonomo della magistratura amministrativa (CPGA), Organo presieduto dal Presidente del Consiglio di Stato Filippo Patroni Griffi. Lo comunica il Consiglio di Stato. Michele Papa, professore ordinario di diritto penale nell'Università di Firenze, dove è stato preside della Facoltà di Giurisprudenza e Prorettore Vicario succede al laico Maurizio Leo nella vicepresidenza dell'Organo di governo autonomo della magistratura amministrativa. Il Presidente Patroni Griffi ha ringraziato il Consigliere Leo "per il prezioso lavoro svolto in questo primo anno di consiliatura e ha augurato buon lavoro al neo vicepresidente Papa". Papa è stato anche docente presso la Stanford University in Florence e visiting professor presso la Columbia Law School di New York. Autore di numerose pubblicazioni scientifiche di carattere penalistico, ed esperto di diritto penale anglo-americano, si è negli ultimi anni dedicato allo studio dei rapporti tra diritto e visualità. Nel luglio 2018 è stato nominato, dal Senato della Repubblica, quale componente laico del Consiglio di presidenza della giustizia amministrativa.