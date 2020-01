Regolamento UE n. 2015/2120

Telecom: Tar Lazio annulla delibera Agcom su restituzione modem

Tar Lazio - Sentenza 1200/2020

Il Tar Lazio, sentenza 1200/2020, ha annullato la Delibera dell'Agcom n. 348/18/CONS nella parte in cui impone di non chiedere agli utenti "oneri aggiuntivi per la mancata restituzione" del modem, qualora essi decidano di recedere senza averlo utilizzato. La Terza Sezione ha così accolto su questo punto il ricorso il ricorso di Telecom Italia

Attenzione! Il contenuto è riservato agli abbonati di Guida Al Diritto o Banca Dati Diritto24 .

Se sei già abbonato effettua l'accesso. Recupera password Attiva il Servizio Sei abbonato ma non hai ancora attivato il servizio? Attivazione Come Abbonarsi Guida Al Diritto il più prestigioso settimanale di documentazione giuridica. Banca Dati Diritto24 la nuova banca dati di Diritto24