rinvio all'adunanza generale

Assegno di mantenimento, all'Adunanza plenaria il libero accesso ai dati finanziari dell'ex

Consiglio di Stato - Sez. IV – Ordinanza di rimessione all'Adunanza plenaria - 4 febbraio 2020, n. 888

In un procedimento per la quantificazione dell'assegno di mantenimento, il partner può accedere liberamente ai dati reddituali e finanziari dell'ex, detenuti dalla Agenzia delle Entrate, oppure deve attendere un'apposita autorizzazione da parte del Tribunale? La questione, oggetto di indirizzi oscillanti, è stata rimessa dalla IV Sezione del Consiglio di Stato (ordinanza 888/2020, Pres. Maruotti, Est. Di Carlo) all'Adunanza plenaria che dovrà dunque dirimerla una volta per tutte

Attenzione! Il contenuto è riservato agli abbonati di Guida Al Diritto o Banca Dati Diritto24 .

Se sei già abbonato effettua l'accesso. Recupera password Attiva il Servizio Sei abbonato ma non hai ancora attivato il servizio? Attivazione Come Abbonarsi Guida Al Diritto il più prestigioso settimanale di documentazione giuridica. Banca Dati Diritto24 la nuova banca dati di Diritto24