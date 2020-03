emergenza covid-19

Avvocati: Campania, quarantena "punitiva" sospesa per udienze urgenti

Tar Napoli - Decreto n. 433 del 20 marzo 2020

Il Tar Napoli, decreto n. 433 del 20 marzo 2020 ha stabilito che la misura della quarantena fiduciaria imposta dalla Regione Campania può essere disapplicata qualora il trasgressore del divieto di circolazione per motivi di sorveglianza sanitaria, abbia impegni professionali improcrastinabili. Il giudice, considerata la verosimiglianza di quanto dedotto dal ricorrente che effettivamente si trovava lungo il percorso da casa al tabaccaio, ha così accolto in via cautelare il ricorso di un avvocato ...

