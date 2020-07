Il Consiglio di Stato - informa una nota -, con decreto cautelare monocratico depositato oggi ha sospeso l'effetto della sentenza del Tar Lazio (n. 8615/2020) che consentiva l'accesso ai verbali del comitato tecnico scientifico sull'emergenza epidemiologica da Covid19. Il Presidente della terza sezione del Consiglio di Stato ha ritenuto opportuno demandare la decisione cautelare al collegio, fissando la camera di consiglio per il prossimo 10 settembre, per non pregiudicare definitivamente l'interesse dell'amministrazione contraria all'ostensione degli atti in attesa della decisione del collegio (che sarebbe inutile ad ostensione degli atti avvenuta), vista la materia "meritevole di approfondimento" giuridico.