Fallimento, tutela urgente contro chi “monetizza” informazioni riservate

Tribunale di Brescia - Ordinanza 12 gennaio 2018

Più tutele per i Fallimenti impegnati a monetizzare gli assets immateriali dell'impresa, come disegni e progetti, nei confronti dei terzi che se ne approprino indebitamente. Con una interessante ordinanza del 12 gennaio scorso (n. 16565) il Tribunale di Brescia, Sezione specializzata in materia di impresa, ha riconosciuto il «pregiudizio serio e irreparabile» che correva una società fallita a causa della concorrenza sleale messa in atto dai suoi ex dipendenti che, utilizzando informazioni riservate, ...

