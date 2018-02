Iren Acqua e Gas

Partecipate, sì a contributi per Cig e mobilità

Corte di Cassazione – Ordinanza 27 febbraio 2018 n. 4560

Iren Acqua e Gas dovrà pagare all'Inps i contributi per la cassa integrazione e la mobilità come le altre imprese industriali private. Lo ha stabilito la Corte di cassazione, ordinanza 4560 di oggi, rigettando il ricorso della partecipata pubblica contro la decisione della Corte di appello di Genova che l'aveva condannata a pagare 118mila euro all'istituto previdenziale per Cigo, Cigs e mobilità. La società riteneva di dover essere annoverata nell'ambito delle “imprese industriali degli enti pubblici” ...

