prescrizione lunga

Assegno circolare non si applicano gli otto giorni per l'incasso

Corte di cassazione - Sentenza 12 marzo 2018 n. 5889

All'assegno circolare non si applica il termine di otto giorni previsto per l'incasso dell'assegno bancario. Inoltre, l'azione del beneficiario contro la banca emittente si prescrive nel termine di tre anni dall'emissione. Ed è soltanto da questo momento che decorre il termine di prescrizione decennale per richiederne l'importo da parte di chi lo ha firmato. Lo ha chiarito la Corte di cassazione, sentenza n. 5889 del 12 marzo 2018, accogliendo il ricorso di una madre che chiedeva a Consap – la ...

Attenzione! Il contenuto è riservato agli abbonati di Guida Al Diritto o Banca Dati Diritto24 .

Se sei già abbonato effettua l'accesso. Recupera password Attiva il Servizio Sei abbonato ma non hai ancora attivato il servizio? Attivazione Come Abbonarsi Guida Al Diritto il più prestigioso settimanale di documentazione giuridica. Banca Dati Diritto24 la nuova banca dati di Diritto24