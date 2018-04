Dlgs 39/2010

Consob, legittime sanzioni ai revisori a cavallo del nuovo Registro

Corte di cassazione - Sentenza 6 aprile 2018 n. 8583

È legittima l'attività ispettiva di Consob e dunque anche la sanzione irrogata ad una società di revisione per la certificazione del bilancio di una Spa in procinto di quotarsi all'Aim, nel 2010, a cavallo tra la soppressione del vecchio Albo speciale e l'istituzione del nuovo Registro unico dei revisori. Lo ha stabilito la Corte di cassazione, sentenza n. 8583 di oggi, escludendo l'esistenza di una «zona grigia». Non assume rilievo decisivo, scrive la Suprema corte, la soppressione, per effetto ...

