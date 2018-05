Un'ora settimanale di educazione civica nel programma curriculare delle scuole di secondo grado. È l'iniziativa promossa a Bergamo nell'ambito del progetto “un'ora di legalità” voluto dall'Amministrazione della città a cui ha immediatamente aderito la locale sezione dell'Associazione Italiana Giovani Avvocati. Il progetto partirà con l'avvio dell'anno scolastico 2018-2019 con l'obiettivo di sensibilizzare gli studenti ai temi della legalità. Aiga Bergamo dunque aderirà all'iniziativa con la partecipazione attiva degli associati al percorso di divulgazione dei principi fondamentali del nostro Ordinamento e riaffermando, in tal modo, la funzione sociale dell'Avvocatura. Per il Presidente AIGA, Alberto Vermiglio, “Progetti simili non devono rimanere relegati alla discrezionalità e disponibilità delle singole amministrazioni territoriali. Faremo un appello al MIUR affinché valuti di introdurre in tutte le scuole italiane la proposta avanzata dal Comune di Bergamo considerato che l'attuale materia di “Cittadinanza e costituzione”, introdotta nel 2010, non ha dato gli esiti sperati e riteniamo non venga sufficientemente “valorizzata” all'interno delle ore di storia e geografia. Ricordiamo – conclude Vermiglio – che i più giovani sono proprio coloro che dovranno garantire il rispetto delle norme civiche nel futuro che creeranno per loro generazione».