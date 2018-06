risarcimento

Falsi prospetti azionari, la prescrizione decorre dalle notizie di stampa

Corte di cassazione, - Sentenza 14 giugno 2018 n. 15707

La Cassazione, sentenza n. 15707 del 14 giugno 2018, ha confermato per alcune centinaia di piccoli azionisti la prescrizione del diritto di richiedere a Banca Leonardo e Consob (estinto per Dianthus) il risarcimento dei danni patiti a seguito del crollo in borsa della società Freedomland dopo che i giornali avevano riportato la notizia che la quotazione era avvenuta sulla base di un “Prospetto informativo” contenente informazioni scorrette e di bilanci falsi. I giudici di legittimità confermano ...

