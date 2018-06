interessi ultralegali

Banche, il correntista deve provare la clausola illegittima

Tribunale di Roma - Sentenza del 20 marzo 2018 n. 5966

Il correntista che ritenga di aver corrisposto alla banca somme non dovute a causa di interessi ultralegali o usurari oppure per commissioni di massimo scoperto mai pattuite, ha l'onere di fornirne la prova. Non può dunque semplicemente porre la questione chiedendo al giudice di predisporre l'accertamento d'ufficio. Con questa motivazione il Tribunale di Roma, sentenza del 20 marzo 2018 n. 5966, ha respinto il ricorso di una Srl nei confronti di un istituto di credito, in quanto la società non ...

