Incasso assegno circolare, la banca deve verificare solo il titolo

Corte di cassazione – Sentenza 27 giugno 2018 n.

La semplice qualifica di “curatore” apposta affianco al nome dell'intestatario dell'assegno circolare non obbliga la banca ad altra verifica oltre a quella relativa alla identità del soggetto. Non deve dunque vigilare su dove la somma venga riversata. La Corte di cassazione, sentenza 16891 di oggi, ha così respinto il ricorso di una società immobiliare contro una banca di credito cooperativo per aver permesso al «formale intestatario» di assegni per circa 1,8mln di euro di incassarli sul proprio ...

