fallimento

Concordato fallimentare, società proponente (e correlate) fuori dal voto

Corte cassazione – Sezioni unite – Sentenza 28 giugno 2018 n. 17186

Le Sezioni Unite civili, sentenza 17186 di oggi, al termine di lungo excursus giuridico, hanno affermato che nel concordato fallimentare il creditore proponente non ha diritto di voto, trovandosi in un «immanente» conflitto di interesse con gli altri creditori chiamati ad accettarlo. Non solo, la Cassazione ha aggiunto che tale divieto si estende alle «società correlate» (al creditore proponente) in quanto facilmente «condizionabili». Diversamente, scrive la Corte, «propendere per un'interpretazione ...

