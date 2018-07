COMUNE DI CORCHIANO

Nessun risarcimento per acqua all'arsenico, lo Stato beneficiava di una deroga

Corte di cassazione - Sentenza 3 luglio 2018 n. 17321

Nessun risarcimento da parte dello Stato per gli abitanti del comune di Corchiano, in provincia di Viterbo, costretti a bere acqua minerale al posto di quella del rubinetto a causa dei livelli dell'arsenico sopra soglia. La Cassazione, sentenza 17321 di oggi (ma i ricorsi sono seriali e tutti col medesimo esito) chiarisce infatti che l'Italia aveva chiesto una deroga rispetto al limite di 10 microgrammi per litro previsti dalla direttiva 98/83/CE e che la Commissione europea a più riprese gliela ...

