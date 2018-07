INTERMEDIAZIONE FINANZIARIA

Meritevolezza swap non può giudicarsi ex post

Corte di cassazione - Sentenza 13 lugliuo 2018 n. 18724

Lo Swap è un contratto aleatorio la cui «meritevolezza», da un punto di vista giuridico, non può certo valutarsi a posteriori. Nel caso in cui il rialzo dei tassi non ci sia stato, il sottoscrittore non può dunque sostenere la nullità del contratto per mancanza di causa. La ha stabilito la Corte di cassazione, sentenza 18724 di oggi, respingendo il ricorso di una società, riconosciuta come «operatore qualificato», contro Unicredit

