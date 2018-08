risarcimento

Fisco, no a rimborsi per inefficienze e ritardi negli accertamenti

Corte di cassazione - Sentenza 24 agosto 2018 n. 21169

Il contribuente finito in un girone infernale di contestazioni tributarie e procedimenti amministrativi a causa dei comportamenti illeciti del proprio commercialista (che invece di versare le imposte all'erario tratteneva il denaro per sé), non ha titolo per richiedere all'Amministrazione il ristoro dei danni “esistenziali” patiti per anni di inutili accertamenti. Lo ha stabilito la Corte di cassazione, con l'ordinanza 21169 di oggi, respingendo il ricorso di una coppia veneta.

