Il presidente del Tribunale di Bari, Domenico De Facendis, chiede formalmente “dieci unità di

personale amministrativo” per fare le decine di migliaia di notifiche che serviranno per ricominciare a celebrare i processi penali ordinari a Bari dopo la sospensione prevista per legge fino al 30 settembre. In una lettera ufficiale inviata al ministro della Giustizia, Alfonso Bonafede, ai funzionari di via Arenula, alla Conferenza permanente, al prefetto, al presidente della Regione Puglia, ai sindaci di Bari, Modugno e Bitonto e all'Inail, ente proprietario dei palazzi di via Nazariantz e via Brigata Regina, il presidente del Tribunale evidenzia tutte le difficoltà che sta provocando il trasloco dal Palagiustizia inagibile di via Nazariantz (questione che sarà al centro della riunione della Conferenza permanente, anticipata d'urgenza al 5 settembre).

De Facendis ricorda la carenza di spazi sufficienti ad ospitare tutto il personale e il disagio dovuto alla “frammentazione su vari immobili”, tenuto anche conto che “alla data odierna - scrive - non è dato conoscere in quale immobile, auspicabilmente più adeguato, potrà svolgersi in futuro l'attività giudiziaria penale”.

Intanto, però, bisogna iniziare a fissare le nuove udienze. Ad annunciare una task force per aiutare i cancellieri a fare le decine di migliaia di notifiche, circa 70mila quelle stimate, era stato due mesi fa il ministro della Giustizia, Alfonso Bonafede. Rinforzi, però, non ne sono ancora arrivati. “Abbiamo bisogno della task force che ci era stata promessa” dice il giudice del Tribunale di Bari Rosa Calia Di Pinto, da domani in servizio nell'ex sezione distaccata di Modugno e non più nel Palagiustizia inagibile di via Nazariantz. “La nostra attività è del tutto paralizzata - conclude - e ci vorranno mesi per tornare a celebrare i primi processi”.