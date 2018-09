sezioni unite

Avvocati, il Coa non può conoscere l’esecuzione delle sanzioni irrogate

Corte di cassazione - Sentenza 19652/2018

«Le funzioni esercitate in materia disciplinare dai Consigli dell'Ordine degli Avvocati, ed il relativo procedimento, hanno natura amministrativa e non giurisdizionale», per cui i Coa «non hanno il potere di conoscere dell'esecuzione delle sanzioni irrogate nei confronti degli iscritti». Né in contrario può invocarsi l'articolo 35 del Regolamento Cnf n. 2 del 2014 (recante “Esecuzione della sanzione disciplinare”), in quanto la relativa disciplina (salva l'ipotesi della sospensione) attiene «agli ...

