revoca della disposizione

Assicurazione sulla vita, il testamento non tocca l'indennizzo

Corte di cassazione - Sentenza 10 ottobre 2018 n. 25635

L'assicurazione sulla vita segue regole diverse rispetto a quelle della successione ereditaria. Per esempio, una volta individuato il beneficiario, l'indennizzo fuoriesce dall'asse. Dunque, se il riferimento della polizza è alla categoria degli “eredi legittimi”, la successiva istituzione come “erede universale” di un soggetto diverso non vale come revoca della disposizione che è a carattere contrattuale e non successorio. Lo ha stabilito la Corte di cassazione, sentenza n. 25635 di oggi, accogliendo ...

