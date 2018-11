Parlano di “arretrati enormi ed intollerabili”, di “una gravissima carenza di personale amministrativo”, oltre che, anche, di una “non adeguatezza delle strutture”, gli avvocati del Tribunale di Napoli Nord, con sede ad Aversa (Caserta), in una lettera di tre pagine firmata dal presidente dell'ordine Gianfranco Mallardo e inviata al Ministro della Giustizia Alfonso Bonafede.

Il Tribunale è stato istituito nel settembre 2013. “In pochi anni - scrive Mallardo - si è partiti da un carico pari a zero per giungere, ad oggi, ad arretrati enormi ed intollerabili per un tribunale giovane e che porteranno, se non si interviene con urgenza, di qui a poco, ad un sicuro disastro giudiziario”. Dai dati in possesso del Ministero emerge l'esistenza di una scopertura della pianta organica pari al 50%, ma secondo

Mallardo questi dati sono da rivedere ad oggi, in cui questa scopertura arriverebbe al 70%. “Il pur notevole impegno profuso da tutti gli operatori della Giustizia - continua Mallardo - non riesce a superare e colmare un deficit organizzativo che è strutturale, e che è dovuto, essenzialmente, ad una gravissima carenza di personale amministrativo, oltre che, anche, ad una non adeguatezza delle strutture, con particolare riferimento a taluni uffici”. La lettera si conclude con uno appello. “Le chiedo, Signor Ministr,o un gesto simbolico di attenzione verso questo Tribunale attraverso una visita e la partecipazione ad un incontro di lavoro presso gli Uffici del Tribunale con i

Responsabili degli uffici e i rappresentanti dell'Avvocatura. In tal modo, avrebbe la possibilità di constatare personalmente - anche attraverso la preziosa lente dell'esperienza di avvocato - lo stato di necessità e di urgenza del problema che si sta portando alla Sua diretta attenzione al fine di sollecitare interventi concreti ed il più possibile tempestivi. Una sua visita in tempi rapidi sarebbe percepita da tutti gli operatori del Tribunale di Napoli Nord, oltre che dai cittadini che attendono quotidianamente di veder soddisfatta la loro domanda di Giustizia, come un atto di sensibilità ed attenzione che, certamente, sarebbe molto apprezzato”.