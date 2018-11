tutela del risparmio

Bond argentini: arbitrato Banca mondiale non blocca azione in tribunale

Corte di cassazione - Sentenza 14 novembre 2018 n. 29354

Nuovo punto a favore dei risparmiatori coinvolti nel crack dei bond argentini che nel 2001 travolse 250mila risparmiatori (per un totale di 8 miliardi di dollari). L'adesione all'arbitrato internazionale promosso dalla TFA - Task Force Argentina (associazione per la tutela dei risparmiatori) contro la Repubblica Argentina davanti all'organismo della Banca mondiale ICSID (International Centre for the Settlement of Investiment Disputes) non preclude l'azione civile nei confronti della banca. Lo ha ...

Attenzione! Il contenuto è riservato agli abbonati di Guida Al Diritto o Banca Dati Diritto24 .

Se sei già abbonato effettua l'accesso. Recupera password Attiva il Servizio Sei abbonato ma non hai ancora attivato il servizio? Attivazione Come Abbonarsi Guida Al Diritto il più prestigioso settimanale di documentazione giuridica. Banca Dati Diritto24 la nuova banca dati di Diritto24