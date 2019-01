rapporto di lavoro

Somministrazione da motivare nei call center

Corte di cassazione - Sentenza 8 gennaio 2019 n. 197

Giro di vite della Cassazione sui contratti di somministrazione. Per la Sezione lavoro, sentenza 197 dell’8 gennaio 2019, che ha accolto (con rinvio) il ricorso di due lavoratrici impiegate nel call center di Tim, non basta addurre un «riassetto societario» - nel caso di Telecom Italia - per aprire il varco a questa particolare tipologia di contratti di lavoro. L'obbligo di mettere nero su bianco la “causale”, spiega la Corte, non è stato superato, per cui essa va sempre espressa in forma scritta ...

