ESCLUSI LETTI E ARMADI

Carceri, 3 mq per detenuto comprensivi solo di pensili e mobiletti

Corte di cassazione - Ordinanza 22 gennaio 2019 n. 1564

Dalla superficie della cella detentiva, ai fini del computo dei tre metri quadrati per detenuto, individuati dalla Cedu come spazio minimo sotto il quale la detenzione assume un carattere «inumano e degradante», possono essere sottratti soltanto gli arredi «facilmente» trasportabili o i «pensili». La Terza Sezione civile della Cassazione, ordinanza 1564 di oggi, accogliendo (con rinvio) il ricorso di un ex recluso che chiedeva al Ministero della Giustizia il risarcimento del danno patito presso ...

Attenzione! Il contenuto è riservato agli abbonati di Guida Al Diritto o Banca Dati Diritto24 .

Se sei già abbonato effettua l'accesso. Recupera password Attiva il Servizio Sei abbonato ma non hai ancora attivato il servizio? Attivazione Come Abbonarsi Guida Al Diritto il più prestigioso settimanale di documentazione giuridica. Banca Dati Diritto24 la nuova banca dati di Diritto24