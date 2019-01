«L'efficienza della giustizia non passa attraverso interventi codicistici a costo zero, ma attraverso investimenti economici, che devono essere di lunga prospettiva e durata». Lo ha detto il Presidente del Consiglio Nazionale Forense, avvocato Andrea Mascherin, intervenendo all'inaugurazione dell'anno giudiziario in Cassazione. «La politica – prosegue Mascherin -, attraverso le eventuali riforme, troppe volte in passato rivelatesi non necessarie, se non dannose, deve assicurare alla giurisdizione il pieno svolgimento del confronto processuale, che non può trovare limitazioni in esigenze esclusivamente deflattive o efficientiste, ma deve gravitare attorno ad un baricentro ancorato alle garanzie e ai diritti non comprimibili, quale il diritto di tutti, ma soprattutto dei più deboli, alla difesa».



«In ogni Comunità – ha continuato il presidente del Cnf -, a iniziare da quella del diritto, si deve privilegiare il linguaggio leale, fatto di contenuti, principi, conoscenza, piuttosto che il linguaggio rancoroso, fatto di slogan assertivi e suggestivi, non rispettosi dell'altrui posizione e non inclini in alcuna maniera al ripensamento, anche solo parziale». «Ecco perché – ha proseguito - gli avvocati sono deontologicamente tenuti a rispettare le tesi di controparte mentre il giudice deve rifuggire da soluzioni esasperatamente formalistiche, tese a “eliminare” più che definire un procedimento, e deve considerare la necessità di svolgere ragionamenti motivazionali (compresi gli obiter dictum) che non sconfinino mai in spazi che possano apparire (tra virgolette) “ideologici”, ciò rischierebbe di far perdere autorevolezza e terzietà alla sentenza stessa». (Francesco Machina Grifeo)