L'Associazione nazionale forense chiede al ministro della Giustizia "di assicurare che la commissione ministeriale incaricata di accertare i risultati delle designazioni dei nuovi membri del Consiglio Nazionale Forense operi nel rispetto della legge" e quindi ritenga "ineleggibili cinque dei consiglieri appena designati, tra i quali il presidente Mascherin". Perché "è evidente che il limite del doppio mandato, nei termini enunciati dalla Corte di Cassazione a dicembre scorso per i consiglieri degli ordini circondariali forensi, deve trovare applicazione anche per il

CNF".

E' anche necessario, afferma il segretario Luigi Pansini "che sia rispettata la norma della legge ordinamentale che vieta la possibilità, per uno stesso ordine circondariale, di esprimere un consigliere per più di due mandati consecutivi e non mancano, in questa tornata, numerosi consiglieri che non potevano essere eletti". La prossima riunione della commissione è fissata per oggi.