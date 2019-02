consob

SGR, sanzioni all'amministratore senza deleghe che non tutela il risparmio

Corte di cassazione - Sentenza 5606/2019

La Cassazione, sentenza 5606 di oggi, ha confermato la sanzione di 34mila euro comminata nel 2015 dalla Consob nei confronti del presidente del Cda di una SGR per aver violato le norme del Tuf in tema di diligenza e correttezza nella prestazione del servizio di gestione collettiva del risparmio. In particolare, le carenze riguardavano sia la fase della formulazione delle strategie di investimento che quella di monitoraggio

