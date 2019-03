omesssa custodia

Il comune non risarcisce per la caduta sulla scalinata rotta del duomo

Corte di cassazione - Sentenza n. 5841/2019

Chiedere il risarcimento per la caduta sulla scalinata di accesso al Duomo cittadino – nel caso, di Cefalù –, a causa di un gradino rotto, può trasformarsi in un vero e proprio ginepraio giuridico. Prima di rivolgersi al tribunale infatti il malcapitato deve - seguendo le regole del diritto canonico - accertare se sia responsabile la diocesi oppure la parrocchia. E - in base agli "usi pubblici" - quando ricorra invece la responsabilità del comune. Su quest'ultimo punto, tuttavia, la Corte di cassazione, ...

Attenzione! Il contenuto è riservato agli abbonati di Guida Al Diritto o Banca Dati Diritto24 .

Se sei già abbonato effettua l'accesso. Recupera password Attiva il Servizio Sei abbonato ma non hai ancora attivato il servizio? Attivazione Come Abbonarsi Guida Al Diritto il più prestigioso settimanale di documentazione giuridica. Banca Dati Diritto24 la nuova banca dati di Diritto24