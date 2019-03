sangue infetto

Epatite, Ministero Salute risarcisce per emotrasfusioni del 1968

Corte di cassazione - Sentenza 8 marzo 2019 n. 6734

Correva l'aprile del '68, precisamente il giorno prima di Pasqua, quando una sfortunata paziente di un ospedale calabrese contraeva l'epatite C per una trasfusione di sangue infetto a seguito di intervento chirurgico. A distanza di 51 anni, la Cassazione, sentenza 6734 di oggi, chiude definitivamente la questione del risarcimento del danno, stabilendo che a pagare l'importo, già fissato in 42mila euro, deve essere il Ministero della Salute. E non importa se all'epoca il virus Hcv non era stato ...

