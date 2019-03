Il prossimo 21 marzo, nel Salone Belvedere di Palazzo della Consulta, avrà luogo, con inizio alle ore 11,00, la Riunione straordinaria della Corte costituzionale nel corso della quale il Presidente Giorgio Lattanzi terrà, alla presenza del Capo dello Stato e delle più alte cariche, la consueta relazione sugli indirizzi della giurisprudenza della Corte costituzionale nel 2018.

Successivamente, il Presidente incontrerà i giornalisti per la tradizionale conferenza stampa. L'evento sarà trasmesso in diretta su Rai 2, a cura del TG2, dalle 11,00 alle 12,00 circa e poi, sempre in diretta, da RaiNews24.