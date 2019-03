Dare corso in Parlamento all'approvazione della delega per la riforma della Giustizia tributaria, approvata in Consiglio dei Ministri lo scorso 28 febbraio. Lo ha richiesto oggi il presidente dell'Unione nazionale delle Camere degli Avvocati Tributaristi, Antonio Damascelli, che ha inaugurato la V edizione del Corso di alta formazione e specializzazione dell'Avvocato tributarista. "Uncat ha presentato un articolato che si snoda su alcune linee guida: giudici professionali a tempo pieno, Tribunali tributari e Consigli giudiziari tributari; giudici onorari per le cause di minor valore; difesa tecnica; giurisdizione tributaria assegnata alla Presidenza del Consiglio. Ne parleremo anche al Congresso straordinario forense del 5 aprile", ha detto Damascelli. "L'avvocato tributarista - ha proseguito - è chiamato sempre di più ad una formazione approfondita e specialistica che richiede il suo ruolo necessario non solo nel momento giudiziario del processo; ma anche e sempre di più nella fase procedimentale, alla luce di una svolta dei rapporti tra fisco e contribuente che, attraverso la compliance, mira ad una tassazione etica in quanto condivisa".