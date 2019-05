dlgs 90/2017

Nuove sanzioni antiriciclaggio, favor rei anche per la banca

Corte di cassazione - Sentenza 6 maggio 2019 n. 11774

In materia di antiriciclaggio, anche la banca può giovarsi dell'applicazione retroattiva e d'ufficio, da parte della Cassazione, delle sanzioni previste dal Dlgs n. 90 del 2017 se più favorevoli. La nuova normativa che attua la direttiva (UE) 2015/849, può dunque applicarsi anche ai procedimenti in corso, e nonostante le sanzioni siano già state comminate, qualora tenuto conto dei nuovi parametri esse risultino nel complesso meno penalizzanti per chi ha commesso l'illecito. Persona fisica o anche ...

Attenzione! Il contenuto è riservato agli abbonati di Guida Al Diritto o Banca Dati Diritto24 .

Se sei già abbonato effettua l'accesso. Recupera password Attiva il Servizio Sei abbonato ma non hai ancora attivato il servizio? Attivazione Come Abbonarsi Guida Al Diritto il più prestigioso settimanale di documentazione giuridica. Banca Dati Diritto24 la nuova banca dati di Diritto24