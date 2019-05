contributi previdenziali

Cassa forense: la rottamazione dei ruoli fino al '99 non travolge il credito

Corte di cassazione - Sentenza 9 maggio 2019 n. 12229

In materia contributiva, l'annullamento dei ruoli (e sino a 2mila euro dei crediti stessi) previsto dalla Legge di Stabilità 2013 (n. 228/12), si applica anche alla Cassa forense nonostante il suo carattere di ente privatizzato. Sopra i due mila euro invece la rottamazione non tocca anche il credito. La Cassazione, sentenza n. 12229 di oggi, ha così respinto il ricorso dell'ente pensionistico degli avvocati nei confronti di Equitalia per il pagamento di 17mila euro di somme iscritte nei ruoli trasmessi ...

Attenzione! Il contenuto è riservato agli abbonati di Guida Al Diritto o Banca Dati Diritto24 .

Se sei già abbonato effettua l'accesso. Recupera password Attiva il Servizio Sei abbonato ma non hai ancora attivato il servizio? Attivazione Come Abbonarsi Guida Al Diritto il più prestigioso settimanale di documentazione giuridica. Banca Dati Diritto24 la nuova banca dati di Diritto24