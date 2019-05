titoli alitalia

Pegno su azioni, banca deve vendere se titolo precipita

Corte di cassazione - Sentenza 14 maggio 2019 n. 12863

Nel caso di pegno su titoli azionari, la banca ha il dovere di monitorare gli andamenti borsistici e in caso di rilevante deprezzamento, ha l'obbligo di venderli per non intaccare il valore della garanzia offerta. La Corte di cassazione, sentenza n. 12863 di oggi, affermando un principio di diritto, ha così accolto il ricorso di un correntista della Banca Popolare di Milano che chiedeva il risarcimento dei danni per la mancata vendita delle azioni Alitalia, di cui la banca era creditore pignoratizio, ...

