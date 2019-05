cambio di destinazione d'uso

Lottizzazione abusiva per il frazionamento dell'immobile ‘alberghiero' in ‘residenziale'

Corte di cassazione - Sentenza 20 maggio 2019 n. 22038

Scatta il reato di lottizzazione abusiva di tipo giuridico nel caso di frazionamento con vendita a singoli privati di un immobile destinato a finalità turistico ricettive. Lo ha stabilito la Cassazione, con la sentenza n. 22038 del 20 maggio segnalata per il "Massimario". Per la Corte infatti in simili casi si realizza comunque «un cambio di destinazione d'uso».

