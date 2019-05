"Ringrazio il vicepresidente del Csm David Ermini per il sostegno dimostrato con le sue parole di oggi sul nostro progetto di rafforzamento del ruolo dell'avvocato nella Carta costituzionale". Lo dichiara in una nota il presidente del Consiglio nazionale forense Andrea Mascherin che aggiunge: "Il riconoscimento dell'avvocato in Costituzione certifica con ancora maggior forza l'avvocatura quale presidio dei diritti di tutti e in particolare dei più deboli. Inoltre - conclude il presidente del Cnf Mascherin - rafforzare la posizione dell'avvocato rappresenta un beneficio per la magistratura perché consoliderebbe la complessiva autonomia della giurisdizione da ogni altro potere".