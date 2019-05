CRAC PARMALAT

Il precedente investimento a rischio non esonera la banca dagli obblighi informativi

Corte di cassaizone - Sentenza 22 maggio 2019 n. 13931

Il precedente investimento in titoli ad alto rischio da parte del risparmiatore, non solleva la banca dagli obblighi informativi nei confronti dell'investitore non professionale. Con questa motivazione la Corte di cassazione, sentenza n. 13931 di oggi, ha respinto il ricorso di Intesa San Paolo Private Banking contro la condanna, disposta dalla Corte di appello di Torino, a risarcire con 40mila euro ad una coppia di clienti per il danno subito a causa dell'acquisto di titoli obbligazionari Parmalat. ...

