Fisco: processo telematico obbligatorio dal 1° luglio

evento uncat

L'obbligatorietà, per i professionisti e per l'Agenzia delle Entrate, del processo tributario telematico scatterà per i ricorsi notificati (e depositati) dal 1° luglio. Così deve intendersi la norma contenuta nel decreto legge 119/2018 (articolo 16, comma 5) che contiene la disciplina della obbligatorietà del processo telematico tributario. Non sarà invece obbligatorio ricorrere al PTT per i ricorsi notificati prima della data del 1° luglio, pur se depositati dopo. Il chiarimento ad un mese dall'entrata in vigore della obbligatorietà del processo tributario con modalità telematiche è arrivato oggi da Fiorenzo Sirianni, direttore della Giustizia tributaria del Ministero dell'Economia, nel corso dell'evento formativo/informativo organizzato da Uncat- Unione nazionale degli avvocati tributaristi- dal titolo "Il Processo Tributario Telematico".



Per il presidente Uncat, Antonio Damascelli: l'avvocatura specialista richiede un monitoraggio attento e la disponibilità del MEF a rivedere norme e prassi ove queste si dimostrassero inefficaci. "Sarebbe opportuno che l'avvocatura specialistica e Uncat come associazione maggiormente rappresentativa partecipasse al forum annunciato dal MEF proprio sul Processo Tributario Telematico". "Il PTT per dispiegare i veri e benefici effetti nell'ordinamento – ha concluso -, dovrebbe accompagnarsi ad una riforma della giustizia tributaria che garantisca la professionalità, terzietà e imparzialità dei giudici tributari". Gianni Di Matteo, consigliere nazionale Uncat, ha evidenziato alcune criticità allo stato attuale: l'attestazione di conformità di atti e documenti diversi dalla procura a cui sarebbero tenuti gli avvocati; e la interpretazione autentica della norma sulla scelta del rito nel regime facoltativo. "Interessante l'ipotesi delle udienze a distanza, ma occorrerà verificare la regolamentazione in concreto", ha specificato.

Secondo i dati della Giustizia tributaria aggiornati al 30 marzo, nel quarto trimestre 2018 il 57% degli atti processuali collegati alle controversie pervenute nei due gradi di giudizio è stato depositato utilizzando il canale telematico. In dettaglio, nel periodo sono stati inviati telematicamente il 23% degli atti introduttivi, il 49% delle controdeduzioni e il 65% degli altri atti processuali.