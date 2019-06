Legittimo il gratuito patrocinio anche negli affari di volontaria giursdizione

GRATUITO PATROCINIO

Corte di cassazione - Sezione II civile - Sentenza 4 giugno 2019 n. 15175

Il gratuito patrocinio a spese dello Stato è applicabile in ogni procedimento civile, pure di volontaria giurisdizione e anche quando l'assistenza tecnica del difensore non è prevista dalla legge. Questo il contenuto della sentenza n. 15175/19.

Il Dpr 115/2002. Tale indirizzo - si legge nella decisone - prende spunto dagli articoli 74 e 75 del Dpr 115/2002 che dettano le disposizioni generali sul patrocinio a spese dello Stato, assicurano le disposizioni la difesa alle persone non abbienti non solo nel processo civile ma anche negli affari di volontaria giurisdizione sempre che l'interessato debba o possa essere assistito da un difensore non solo quindi con riferimento a questi ultimi, nel caso in cui la presenza del difensore sia imposta dal tipo di procedimento, ma anche nei casi in cui essa dipenda dalla scelta dell'interessato, sul presupposto, di tutta evidenza che anche nei procedimenti in cui tale assistenza non è dichiarata obbligatoria dalla legge l'interessato può comunque farsi assistere da un avvocato.

Il rispetto della Costitizione. Queste conclusioni derivano fondamentalmente dalla finalità dell'istituto del patrocinio a spese dello Stato in adempimento dell'articolo 24, comma 3, della Costituzione che assicura alle persone non abbienti l'accesso alla tutela offerta dalla giurisdizione in modo pieno e consapevole e in posizione di parità con quanti dispongono dei mezzi necessari.