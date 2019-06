risarcimento del danno

Mobbing, il datore deve intervenire sulla causa del disagio psichico

Corte di cassazione - Sentenza 4 giugno 2019 n. 15159

Se il lavoro ingenera una malessere psichico questo medesimo malessere non può essere poi usato dal datore di lavoro, accusato di mobbing, per sostenere che non gli era possibile intervenire. Lo ha affermato la Cassazione, sentenza n. 15159 di oggi, così di evitando di cadere in un circolo vizioso che avrebbe penalizzato il lavoratore

Attenzione! Il contenuto è riservato agli abbonati di Guida Al Diritto o Banca Dati Diritto24 .

Se sei già abbonato effettua l'accesso. Recupera password Attiva il Servizio Sei abbonato ma non hai ancora attivato il servizio? Attivazione Come Abbonarsi Guida Al Diritto il più prestigioso settimanale di documentazione giuridica. Banca Dati Diritto24 la nuova banca dati di Diritto24