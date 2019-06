responsabilità solidale

Sinistro stradale, risarcimento pieno se la domanda è fatta come ‘terzo trasportato'

Corte di cassazione - Sentenza 17 giugno 2019 n. 16143

In un sinistro stradale, il "terzo trasportato" può chiedere l'integrale risarcimento del danno patito «a ciascuno dei responsabili». Deve però farlo invocando dalla prima ora la propria posizione di passeggero. Se invece inizialmente ha agito contro uno dei responsabili, per ottenerne la dichiarazione di responsabilità esclusiva, non può poi mutare la domanda a pena di inammissibilità. Lo ha stabilito la Corte di cassazione, sentenza n. 16143 di oggi segnalata per il "Massimario", rigettando il ...

