regolamento giurisdizione

Abolizione vitalizi, la Cassazione boccia i ricorsi contro l'autodichia della Camera

Corte di cassazione - Sentenza 8 luglio 2019 n. 18265

La Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso di un ex deputato contro l'abolizione dei vitalizi. Per le Sezioni unite, sentenza n. 18265 di oggi, «le controversie relative alle condizioni di attribuzione e alla misura dell'indennità parlamentare e/o degli assegni vitalizi per gli ex parlamentari non possono che essere decise dagli organi dell'autodichia, la cui previsione risponde alla medesima finalità di garantire la particolare autonomia del Parlamento»

