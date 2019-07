PERMESSO DI SOGGIORNO

Protezione internazionale, tutela rafforzata per il genitore singolo con figli minori

Corte di cassazione - Ordinanza 10 luglio 2019 n. 18540

Va accordata una tutela rafforzata allo straniero irregolare che sia «genitore singolo con figli minori». Tale condizione infatti rientra nella tipizzazione di «persone vulnerabili» fatta in sede europea e recepita dal nostro ordinamento. Con questa motivazione la Corte di cassazione, sentenza 18450 di oggi, ha accolto, con rinvio (al Tribunale di Ancona sezione specializzata in materia di immigrazione), il ricorso di una donna di origine nigeriana madre di un bambino nato in Italia contro il diniego ...

